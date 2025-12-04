Дрон ВСУ ударил по машине в Херсонской области: два человека погибли, один ранен

В Херсонской области два мирных жителя погибли, еще один получил ранения в результате целенаправленного удара украинского дрона по легковому автомобилю. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

ВСУ атаковали гражданскую машину сегодня утром возле поселка Новая Маячка Алешкинского муниципального округа. «Погибли двое мужчин, ранения получила 68-летняя женщина. Медицинская помощь пострадавшей оказана на месте», – написал Сальдо в своем телеграмм-канале.

Кроме того, по его данным, в Большой Кардашинке Голопристанского округа вражеский БПЛА ударил по грузовой «Газели». Водителю успел выскочить из машины до взрыва.

Обстрелам ВСУ также подверглись Алешки, Голая Пристань, Горностаевка, Гладковка, Каховка, Новая Каховка, Таврийск, добавил Сальдо.

Геническ, Наталья Петрова

