В Забайкалье один человек погиб и четверо пострадали в аварии с маршруткой

В Забайкальском крае маршрутный автобус столкнулся с грузовиком. В результате один человек погиб, еще четверо получили травмы. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Авария произошла на 48-м километре федеральной трассы «Чита – Забайкальск». Груженный древесиной автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой.
«В результате дорожной аварии погиб пассажир микрогрузовика. Водитель маршрутки, двое пассажиров маршрутного автобуса и пассажир грузовика доставлены в медицинское учреждение с различными травмами», – говорится в сообщении.
На месте работают экстренные службы и правоохранители. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Чита, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»