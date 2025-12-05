Задержаны 11 подозреваемых в хищении более 5 млн рублей у участников СВО

В Новосибирской области сотрудники МВД и ФСБ задержали 11 участников преступной группы по подозрению в хищении более 5,2 млн рублей у военнослужащих, убывших в зону проведения СВО. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, с июля по октябрь текущего года злоумышленники искали граждан, изъявивших желание заключить контракт с Минобороны России, а после заключения контракта убеждали их передать им банковские карты либо оформить доверенность на доступ к счету. «Деньги, заработанные потерпевшими, они присваивали. Причиненный ущерб составил более 5,2 млн рублей», – рассказала Волк.

В ходе обысков по местам проживания подозреваемых изъяты банковские карты, смартфоны, копии документов военнослужащих и другие вещдоки. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Новосибирск, Наталья Петрова

