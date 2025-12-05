Жительница Бурятии украла 500 тысяч рублей и сожгла их в печи

В Бурятии девушка украла почти 500 тысяч рублей у отца своего сожителя, а затем, опасаясь, что ее уличат в преступлении, сожгла деньги в печи. Об этом сообщили в МВД республики.

По данным полиции, в правоохранительные органы обратился директор крестьянско-фермерского хозяйства. Мужчина сообщил, что из тайника в его доме похитили 485 тысяч рублей, которые он получил от продажи скота.

Полицейские заподозрили в краже 23-летнюю сожительницу сына потерпевшего. Было установлено, что девушка осталась в доме с маленьким ребенком, когда мужчины уехали в столицу Бурятии по делам.

«Зная об имеющейся в тайнике крупной сумме денег, девушка присвоила себе 485 тысяч рублей для личных нужд. Когда заявитель обратился в полицию, девушка, испугавшись уголовной ответственности, сожгла денежные средства в печи», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по п «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемая находится под подпиской невыезде, расследование продолжается.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

