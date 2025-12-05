В Ингушетии перевернулся школьный автобус – пострадали трое детей

В Ингушетии трое детей пострадали в результате опрокидывания школьного автобуса после столкновения с двумя автомобилями. Об этом сообщила пресс-служба регионального управление МЧС.

Дорожная авария произошла утром 5 декабря на въезде в Магас. По данным спасателей, столкнулись два автомобиля «Нива» и школьный микроавтобус «Газель». В результате автобус перевернулся. Пострадали трое детей, они доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

На месте работает сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Магас, Наталья Петрова

