В ЛНР несколько городов остались без света из-за атак ВСУ

В Луганской Народной Республике несколько населенных пунктов остались без энергоснабжения после атак ВСУ. Об этом сообщило региональное министерство топлива, энергетики и угольной промышленности.

Украинские войска с помощью дронов атаковали объекты электроэнергетики в Первомайском, Северодонецком и Рубежанском муниципальных округах.

«В результате ударов вражеских БПЛА были обесточены потребители города Горское, частично города Северодонецка, а также пять близлежащих населенных пунктов», – говорится в сообщении ведомства.

Энергетики обеспечились часть жителей электричеством по резервным схемам. На местах работают аварийные бригады.

Луганск, Зоя Осколкова

