Из новозеландца вышло яйцо Фаберже, которое он проглотил

Из гражданина Новой Зеландии спустя почти неделю вышло яйцо Фаберже, которое он проглотил. 32-летний молодой человек подозревает в том, что 28 ноября хотел украсть драгоценность в Окленде в ювелирном магазине.

Полиции пришлось ждать шесть дней, чтоб драгоценность вышла. «Медицинское вмешательство не потребовалось», – сообщили представители полиции британскому радио BBC в пятницу, 5 декабря.

32-летний мужчина был арестован полицией и с момента предъявления обвинения находился под постоянным наблюдением, поскольку власти надеялись вернуть медальон, стоимость которого оценивается примерно в 20 000 долларов США.

Как сообщили в ювелирном магазине, внутри этого небольшого яйца, сделанного из 18-каратного золота, бриллиантов и сапфиров, скрывается маленький осьминог.

По данным новозеландской радиостанции NZ , украденный медальон вскоре будет возвращён владельцам. Тем временем подозреваемый должен снова предстать перед судом 8 декабря.

Москва, Елена Васильева

