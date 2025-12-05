ВСУ ударили артиллерией по больнице в Запорожской области

ВСУ обстреляли из артиллерии Васильевскую центральную районную больницу в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

По его данным, в результате удара частично повреждено здание медучреждения и автомобиль скорой помощи.

«Очередной хладнокровный акт терроризма – обстреляна гражданская больница, где на лечении находятся десятки пациентов, многие из которых не в состоянии передвигаться. Благо пострадавших среди работников больницы и пациентов нет», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

На месте работают оперативные службы.

Накануне украинский беспилотник атаковал больницу в городе Сватово Луганской народной республики. Здание получило повреждения, но никто из пациентов и персонала чудом не пострадал.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube