ВСУ ударили артиллерией по больнице в Запорожской области

ВСУ обстреляли из артиллерии Васильевскую центральную районную больницу в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
По его данным, в результате удара частично повреждено здание медучреждения и автомобиль скорой помощи.
«Очередной хладнокровный акт терроризма – обстреляна гражданская больница, где на лечении находятся десятки пациентов, многие из которых не в состоянии передвигаться. Благо пострадавших среди работников больницы и пациентов нет», – написал глава региона в своем телеграм-канале.
На месте работают оперативные службы.
Накануне украинский беспилотник атаковал больницу в городе Сватово Луганской народной республики. Здание получило повреждения, но никто из пациентов и персонала чудом не пострадал.
Мелитополь, Наталья Петрова
