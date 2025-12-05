В Татарстане бабушка бросила новорожденного внука в подъезде

В Татарстане в подъезде жилого дома обнаружили новорожденного ребенка. Выяснилось, что младенца бросила бабушка. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Накануне житель Альметьевска нашел в подъезде новорожденного мальчика. Ребенка отправили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Выяснилось, что младенца оставила 55-летняя гражданка одной из стран Центральной Азии. На допросе женщина заявила, что ее 25-летняя дочь родила мальчика дома, на учете в женской консультации не состояла, в семье есть еще двое детей.

Женщины испытывают материальные трудности, поэтому задумали избавиться от третьего ребенка. По показаниям матери, в роддоме было очень многолюдно, и она решила оставить малыша в подъезде.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «оставление в опасности».

Казань, Зоя Осколкова

