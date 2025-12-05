В Париже ночью машина с людьми съехала в Сену

В ночь на пятницу в Париже машина съехала в Сену. Людям в ней чудом удалось спастись. Как сообщает «Фигаро», происшествие случилось недалеко от скоростной автомагистрали Жоржа Помпиду (16-й округ). Люди в «Рено Клио» заснули в машине, которая стояла на ручном тормозе.

Примерно в 2:50 ночи, по предварительным данным полиции, ручной тормоз отпустился. После этого автомобиль медленно покатился в сторону порта Дебийи, а затем упал в реку.

По данным источника в полиции, людям удалось выбраться через пассажирское окно и доплыть до берега без травм.

После звонка по номеру экстренной службы местная полиция и речная бригада оперативно прибыли на место происшествия. Водолазы речной бригады и пожарные в настоящее время ищут «Рено» с помощью гидролокатора. Они планируют поднять его из воды. Судоходство по Сене в связи с инцидентом не пострадало.

ОТметим, что в 2019 году в Булонь-Бийанкуре Mercedes упал в Сену с 84-летней женщиной и её 56-летним сыном внутри, оба погибли. А в ноябре 2024 года автомобиль упал с набережной Вольтера между Мелёном и Даммари-ле-Лис (департамент Сена и Марна), водитель погиб.

Париж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube