Пьяный и накуренный водитель сбил 19 человек

В Гваделупе в пятницу вечером автомобиль сбил 19 пешеходов, в том числе детей. Водитель оказался пьян и накурен каннабисом.
Как сообщает полиция, инцидент произошел в туристическом городе Сент-Анн.
«Три человека, включая 10-летнего мальчика, оказались в больнице», – сказал AFP заместитель префекта Жан-Франсуа Мониотт.
Группа, которая была сбита автомобилем, покупала еду из трейлера, примерно в двадцати метрах от площади, где открылась рождественская ярмарка. Все они пришли на праздник.
Полиции пришлось буквально отбивать 45-летний водителя автомобиля, сбившего людей, поскольку толпа хотела линчевать его за то, что он сделал.
Москва, Елена Васильева
© 2025, РИА «Новый День»