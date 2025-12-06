Пьяный и накуренный водитель сбил 19 человек

В Гваделупе в пятницу вечером автомобиль сбил 19 пешеходов, в том числе детей. Водитель оказался пьян и накурен каннабисом.

Как сообщает полиция, инцидент произошел в туристическом городе Сент-Анн.

«Три человека, включая 10-летнего мальчика, оказались в больнице», – сказал AFP заместитель префекта Жан-Франсуа Мониотт.

Группа, которая была сбита автомобилем, покупала еду из трейлера, примерно в двадцати метрах от площади, где открылась рождественская ярмарка. Все они пришли на праздник.

Полиции пришлось буквально отбивать 45-летний водителя автомобиля, сбившего людей, поскольку толпа хотела линчевать его за то, что он сделал.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube