В Волге нашли тела пропавших неделю назад молодых людей

В Саратове обнаружили тела молодого человека и девушки, без вести пропавших неделю назад. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

«Шестого декабря 2025 года на Новой набережной вблизи улицы Провиантской города Саратова в реке Волге сотрудниками областной службы спасения извлечены тела без вести пропавших 21-летнего молодого человека и 19-летней девушки», – говорится в сообщении.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Сообщение о пропаже людей поступило в правоохранительные органы 29 ноября. Для установления причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

