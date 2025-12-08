В Запорожской области после налета БПЛА обесточены почти 12 тысяч абонентов

В Запорожской области в результате атаки украинских беспилотников без света остались почти 12 тысяч абонентов. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

По его словам, обесточены 11 958 абонентов города Каменка-Днепровская, сел Водяное, Днепровка, Мичурино, Заветное.

Энергетики работают в усиленном режиме для восстановления электроснабжения, но работы осложняются угрозой повторных ударов, добавил Балицкий. Оперативные службы, указал он, находятся в полной готовности.

Мелитополь, Наталья Петрова

