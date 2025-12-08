российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 8 декабря 2025, 12:36 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Запорожской области после налета БПЛА обесточены почти 12 тысяч абонентов

В Запорожской области в результате атаки украинских беспилотников без света остались почти 12 тысяч абонентов. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

По его словам, обесточены 11 958 абонентов города Каменка-Днепровская, сел Водяное, Днепровка, Мичурино, Заветное.

Энергетики работают в усиленном режиме для восстановления электроснабжения, но работы осложняются угрозой повторных ударов, добавил Балицкий. Оперативные службы, указал он, находятся в полной готовности.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Запорожье, Конфликт на Украине, Скандалы и происшествия,