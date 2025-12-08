В Перу перехватили крупную партию кокаина для Бельгии

Перуанская антинаркотическая полиция перехватила 3,4 тонны кокаина, спрятанного в партии бананов. Груз предназначался для Бельгии, сообщили власти. « В рамках масштабной операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Национальная полиция Перу изъяла 3407 кг гидрохлорида кокаина в регионе Пьюра, тем самым предотвратив его отправку за границу», – говорится в заявлении МВД.

Изъятые наркотики были произведены в обширном районе выращивания коки, известном под аббревиатурой VRAEM (Долина рек Апуримак, Эне и Мантаро), заявил исполняющий обязанности президента Хосе Хери. В ходе операции, проведенной в среду, 3 декабря, полиция задержала грузовик, перевозивший более 3000 упаковок кокаина на склад, где формировались ящики с органическими бананами, предназначенными для экспорта.

Генерал Нилтон Сантос, глава антинаркотического подразделения, сообщил телеканалу TV Perú, что операция была проведена при содействии Управления по борьбе с наркотиками США (DEA). Он заявил, что стоимость изъятых наркотиков превысила 68 миллионов долларов.

Согласно заявлению администрации президента Перу, за поставкой стояла преступная организация, состоящая из граждан Перу, Колумбии и Европы, намеревавшихся отправить наркотики в Бельгию. По данным ООН, Перу, наряду с Колумбией и Боливией, входит в число крупнейших мировых производителей кокаина. По данным перуанских властей, страна производит около 400 тонн этого наркотика в год.

Перу, Елена Васильева

