российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 8 декабря 2025, 12:36 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Новороссийске и Геленджике объявили угрозу атаки БПЛА

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников, сообщил глава города Андрей Кравченко.

Беспилотную опасность также объявили в Геленджике, сообщает оперштаб Краснодарского края.

В обоих городах включили сирены системы оповещения из-за угрозы удара БПЛА.

Местным жителям рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. При нахождении на улице следует укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе, паркинге.

В аэропорту Геленджика для обеспечения безопасности полетов введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила Росавиация.

Новороссийск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Краснодарский край, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия,