В Японии произошло землетрясение силой в 7,5 баллов

В понедельник у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,5, в результате которого пострадали более двух десятков человек, эвакуировано более 100 000 человек.

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение произошло в 23:15 по местному времени примерно в 44 милях от северо-восточного побережья страны на глубине около 33 миль.

Сейсмологическая служба предупреждает, что на этой неделе в Японии может произойти «крупное землетрясение магнитудой 8 и более», но оценило такую вероятность в 1%.

«Хотя по-прежнему остается крайне неопределенным, произойдет ли на самом деле крупное землетрясение, мы считаем крайне важным принять меры по обеспечению готовности к стихийным бедствиям, исходя из принципа, что мы должны защищать свои собственные жизни», – говорится в заявлении агентства.

После землетрясения Японское метеорологическое агентство (JMA) выпустило предупреждение о цунами для тихоокеанского побережья Хоккайдо, префектур Аомори и Иватэ.

Однако волны цунами оказались не такими высокими, как опасались. В порту Кудзи в префектуре Иватэ было зафиксировано цунами высотой 70 см, а в Аомори и на Хоккайдо – 40 см, сообщает JMA.

Через несколько часов JMA понизило уровень предупреждения до предупреждения о цунами, а к утру вторника предупреждение было снято.

Токио, Елена Васильева

