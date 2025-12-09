российское информационное агентство 18+

Вторник, 9 декабря 2025, 18:06 мск

Туристка из России погибла при падении камней на автобус во Вьетнаме

Во Вьетнаме в результате дорожно-транспортного происшествия погибла россиянка и еще двое получили травмы. По данным местной прессы, на туристический автобус упали каменные глыбы из проезжавшего рядом грузовика.

Как уточняется, в автобусе, который следовал из Муйне в Далат, находились 11 россиян. В районе перевала Дайнинь с самосвала, следовавшего впереди, упали камни и пробили туристический автобус.

Полиция начала расследование ЧП. Грузовик скрылся с места происшествия.

Ханой, Анастасия Смирнова

