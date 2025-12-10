Пять человек пострадали при пожаре в торговом центре в Улан-Удэ

В Улан-Удэ горит торговый центр «Баянгол». Площадь пожара достигла 1 тыс. квадратных метров, сообщило МЧС России. Огонь быстро распространился по фасаду здания. По данным городских властей, в результате пожара пострадали пять человек.

Пресс-служба республиканского главка МЧС сообщила, что пожар начался на втором этаже пятиэтажного здания.

«По предварительной информации, самостоятельно из здания эвакуировались 50 человек, с признаками отравления угарным газом обратились пять человек, из них трое доставлены в медицинское учреждение», – уточнил мэр города Игорь Шутенков в своем телеграм-канале. Угрозы соседним домам нет, добавил он.

В тушении огня задействованы 39 сотрудников МЧС и 14 единиц техники, беспилотники ведут мониторинг на месте пожара.

Причина возгорания устанавливается.

Улан-Удэ, Наталья Петрова

