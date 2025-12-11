Украинский дрон ударил по машине скорой в Запорожской области

Украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи с медиками и пациентом в Васильевке в российской части Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Балицкий.

«Осколками посекло кузов. В автомобиле в момент удара находились два врача, санитарка, водитель и пациент», – написал он в своем телеграм-канале.

В результате атаки никто не пострадал, пациент доставлен в лечебное учреждение, добавил Балицкий.

Он назвал атаку ВСУ «абсолютно циничной» и поблагодарил медработников, «которые в сложных условиях выполняют свой долг по спасению людей».

