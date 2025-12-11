Мусор из стран-помоек – Трамп высказался о мигрантах

На митинге, посвященном продвижению его экономической политики, состоявшемся в среду, 10 декабря, Дональд Трамп осудил присутствие мигрантов из «стран-помоек» в Соединенных Штатах, особо акцентировав свое внимание на Сомали.

«У нас состоялась встреча (с выборными должностными лицами, прим. ред.), и я спросил: «Почему мы принимаем только людей из стран-помоек? Почему мы не можем принимать людей из Швеции, из Норвегии?» – сообщил Дональд Трамп.

«Но мы принимаем людей только из Сомали, – продолжил лидер республиканцев. – Из ужасных мест. Грязных, мерзких, отвратительных, кишащих преступностью».

Эти высказывания «являются еще одним доказательством его расистских взглядов», – прокомментировал сенатор-демократ Эд Марки в программе X. Республиканец Рэнди Файн, напротив, встал на защиту Дональда Трампа. «Не все культуры равны», – сказал он в эфире CNN, добавив: «Президент говорит на языке, который понимают американцы».

Напомним, что в ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп очень сильно критиковал нелегальных иммигрантов, особенно из Гаити и Латинской Америки , обвиняя их в «отравлении крови» страны.

Вернувшись к власти, Трамп начал масштабную и жестокую кампанию депортаций. Его правительство также приостановило прием заявлений на иммиграцию для граждан 19 беднейших стран мира.

В то же время президент США распорядился принимать белых южноафриканских фермеров, которые, по его словам, подвергались преследованиям.

Называя иммигрантов «паразитами», как выразилась министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, Белый дом выбирает мишень в тот момент, когда американцы обеспокоены ростом стоимости жизни.

Однако, по словам Карла Бон Темпо, «когда тема иммиграции поднимается, это иногда происходит из-за экономических причин, но также и из-за более фундаментальных вопросов о том, что значит быть американцем».

Вашингтон, Елена Васильева

