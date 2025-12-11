Тюменский подросток попал под уголовное дело за несообщение о готовящемся теракте

В Тюменской области возбуждено уголовное дело против 17-летнего жителя областного центра, который не сообщил в органы власти о готовящемся теракте. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Согласно материалам следствия, подросток в декабре 2024 года «в ходе общения в социальных сетях с ранее знакомым ему жителем региона достоверно узнал о готовящемся террористическом акте».

Приятель сообщил ему, что вместе с сообщником по указанию злоумышленника, действующего в интересах Украины, готовит поджог объекта транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Утяшево – Тюмень.

Во время следования к месту совершения теракта злоумышленников задержали сотрудники регионального управления ФСБ. Уголовное дело в отношении них направлено в суд для рассмотрения по существу, уголовное дело в отношении куратора расследуется.

В отношении 17-летнего жителя Тюмени возбудили уголовное дело по ст. 205.6 УК РФ (несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лицах, которые по достоверно известным сведениям готовят хотя бы одно из преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ).

В СК РФ напомнили, что при получении информации о готовящемся теракте следует незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы, чтобы не стать соучастником преступников.

Тюмень, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

