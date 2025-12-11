Подпольная торговля живыми животными достигла рекордных уровней

Торговля живыми животными достигла рекордных уровней в 2025 году. Об этом сообщает Интерпол. Релиз вышел после большой спецоперации, в результате которой было изъято почти 30 000 животных и установлены личности 1100 подозреваемых. В период с сентября по октябрь было перехвачено 6160 птиц, 2040 черепах, 1150 рептилий, 208 приматов, 46 панголинов и 10 крупных кошек, а также 19 415 других диких животных. Эта торговля растет, в основном из-за спроса на экзотических животных, говорится в заявлении Интерпола, штаб-квартира которого находится в Лионе.

В операции были задействованы правоохранительные органы из 134 стран. Например, в Катаре власти арестовали человека, пытавшегося продать через соцсети находящегося под угрозой исчезновения примата за 14 000 долларов. Бразильские власти установили личности 145 подозреваемых и спасли более 200 диких животных, в частности, ликвидировав сеть незаконной торговли золотыми львиными тамаринами. Эти сети «все чаще связаны со всеми видами преступности, от наркоторговли до эксплуатации людей», – заявил генеральный секретарь Интерпола Вальдеси Уркиза, слова которого цитируются в пресс-релизе.

Поскольку эти преступные действия все чаще связываются с криптовалютами, трансграничное сотрудничество и обмен разведывательной информацией между правоохранительными органами и финансовыми платформами имеют решающее значение для отслеживания незаконных финансовых потоков, заявило агентство. «По оценкам, преступления против дикой природы обходятся в 20 миллиардов долларов в год, но тайный характер этой торговли предполагает, что реальная цифра, вероятно, намного выше», – говорится в документе.

Кроме того, Интерпол сообщает об изъятии из продажи около 10 500 бабочек, пауков и насекомых, растет незаконная торговля охраняемыми морскими животными. Наибольший объем незаконной торговли приходится на останки животных или продукты их переработки, предназначенные для традиционной медицины или потребления в пищу.

Интерпол зафиксировал активизацию незаконной торговли «мясом диких животных», то есть дикими животными (обезьянами, жирафами, зебрами, антилопами и т. д.), со значительным увеличением объемов поставок из Африки в Европу. В ходе операции было изъято в общей сложности 5,8 тонн. Незаконная торговля растениями также достигла рекордных уровней. Согласно пресс-релизу, правоохранительные органы также изъяли 32 000 кубометров древесины, что указывает на то, что незаконная вырубка леса составляет от 15 до 30% всей древесины, продаваемой в мире.

