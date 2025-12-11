Два мирных жителя погибли, трое ранены при ударе ВСУ по Херсонской области

ВСУ атаковали Херсонскую область беспилотниками: два мирных жителя погибли, трое пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram.
В Голопристанском муниципальном округе после удара по гражданскому автомобилю погибли женщина и мужчина. Еще два человека ранены: 47-летняя женщина и 46-летний мужчина доставлены в Скадовскую ЦРБ.
В Раденске из-за атаки дрона пострадал мужчина, его также госпитализировали, добавил глава региона.
Кроме того, из-за обстрела повреждены электросети: без света остались 13 тыс. человек в 34 населенных пунктах Алешкинского, Голопристанского и Скадовского округов. В настоящее время подача электричества восстановлена.
ВСУ также нанесли удары по Алешкам, Великой Лепетихе, Каховке, Корсунке, Князе-Григорьевке, Малой Лепетихе, Новой Маячке, Новой Каховке и Пролетарке.
Напомним, накануне украинские войска обстреляли больницу в Алешках. В результате погибли три медработника, двое ранены.
Геническ, Наталья Петрова
