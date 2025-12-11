Два мирных жителя погибли, трое ранены при ударе ВСУ по Херсонской области

ВСУ атаковали Херсонскую область беспилотниками: два мирных жителя погибли, трое пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram.

В Голопристанском муниципальном округе после удара по гражданскому автомобилю погибли женщина и мужчина. Еще два человека ранены: 47-летняя женщина и 46-летний мужчина доставлены в Скадовскую ЦРБ.

В Раденске из-за атаки дрона пострадал мужчина, его также госпитализировали, добавил глава региона.

Кроме того, из-за обстрела повреждены электросети: без света остались 13 тыс. человек в 34 населенных пунктах Алешкинского, Голопристанского и Скадовского округов. В настоящее время подача электричества восстановлена.

ВСУ также нанесли удары по Алешкам, Великой Лепетихе, Каховке, Корсунке, Князе-Григорьевке, Малой Лепетихе, Новой Маячке, Новой Каховке и Пролетарке.

Напомним, накануне украинские войска обстреляли больницу в Алешках. В результате погибли три медработника, двое ранены.

Геническ, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube