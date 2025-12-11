В жилом доме в Волгоградской области взорвался газ: пострадали четверо, включая ребенка

В городе Петров Вал Камышинского района Волгоградской области в многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа, в результате чего четверо человек, в том числе ребенок, получили травмы.
Вместе с тем спасатели извлекли из-под завалов человека. Как уточнили в региональном главке МЧС России, еще 48 человек эвакуировали. Площадь разрушения составила 90 квадратных метров.
Взрыв произошел на 4 этаже жилого дома на улице Ленина.
По предварительной версии, которую привели в администрации Волгоградской области, инцидент связан с нарушениями при эксплуатации газового оборудования.
«По данным, поступившим на текущий момент, есть четверо пострадавших – трое взрослых и один ребенок. Им оказывается вся необходимая помощь – все доставляются в медучреждения города Камышина», – говорится в сообщении.
По поручению главы региона Андрея Бочарова идет работа по развертыванию пункта временного размещения и оказанию необходимой помощи жителям дома.
