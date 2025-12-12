Мадуро обвинил США в пиратстве после захвата танкера с нефтью

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Соединенные Штаты в морском пиратстве после того, как американские войска захватили нефтяной танкер у берегов его страны в рамках своей военной операции в Карибском море. «Они похитили членов экипажа, угнали судно и положили начало новой эре, эре преступного морского пиратства в Карибском моря», – заявил Мадуро по государственному телевидению.

Сырая нефть, основной источник доходов Венесуэлы, находится под эмбарго с 2019 года, что вынуждает Каракас продавать свою продукцию на черном рынке по значительно более низким ценам. Такую нефть охотно покупает, в частности, Китай. Захват этого танкера может негативно повлиять на экспорт, отпугнув потенциальных покупателей.

«Они совершили абсолютно преступное и незаконное деяние, проведя военное нападение, похищение и ограбление, подобно карибским пиратам, против частного гражданского торгового судна, миротворческого корабля », – добавил он. Не уточняя национальность судна, он заявил, что «на борт поднялись, когда оно приближалось к Атлантическому океану… севернее Тринидада и Тобаго, направляясь к островам Гренада». Он также утверждал, что судно перевозило «1 900 000 баррелей нефти на международные рынки – нефть, за которую заплатили в Венесуэле, потому что любой, кто импортирует нефть, платит за нее первым».

Согласно сайту MarineTraffic, танкер Skipper перевозил 1,1 миллиона баррелей сырой нефти и, по данным Washington Post , направлялся на Кубу, о чем Николас Мадуро не упомянул. Президент также выразил обеспокоенность по поводу «пропавшего» экипажа : «Никто не знает, где они находятся» .

Президент Венесуэлы заявил, что дал «указания» начать «соответствующие правовые и дипломатические действия». «Венесуэла обеспечит безопасность всех судов, чтобы гарантировать беспрепятственный поток своей нефти в мир», – добавил он.

Напомним, что США признали захват Танкера, а Трамп похвалил военных за блестящую операцию.

Москва, Елена Васильева

