В результате атаки украинских БПЛА без света остались около 30 тысяч жителей Запорожской области

В результате массированного удара украинских беспилотников по электросетевой инфраструктуре очередное повреждение получил объект магистральных электрических сетей в северо-западной части Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«В настоящее время более 29 тысяч абонентов прифронтовых населенных пунктов находятся без электроснабжения», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, ремонтные работы осложняются погодными условиями.

Мелитополь, Анастасия Смирнова

