Маршрутка попала в ДТП в Татарстане: два человека погибли и 12 пострадали

В Татарстане произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса, в результате которого два человека погибли и еще более десяти получили травмы.
По предварительным данным, авария случилась около полудня в Альметьевском районе водитель автомобиля «Нива» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовиком Mercedes, в который затем врезались Chevrolet, микроавтобус Ford и Haval.
«В результате ДТП 2 пассажира микроавтобуса скончались на месте. По пострадавшим информация уточняется», – говорится в сообщении Госавтоинспекции Татарстана.
По данным телеграм-канала «112», еще 12 человек получили травмы и осматриваются медиками на месте аварии.
Обстоятельства ДТП выясняются. Прокуратура взяла на контроль расследование.
Альметьевск, Анастасия Смирнова
© 2025, РИА «Новый День»