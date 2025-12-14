Маршрутка попала в ДТП в Татарстане: два человека погибли и 12 пострадали

В Татарстане произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса, в результате которого два человека погибли и еще более десяти получили травмы.

По предварительным данным, авария случилась около полудня в Альметьевском районе водитель автомобиля «Нива» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовиком Mercedes, в который затем врезались Chevrolet, микроавтобус Ford и Haval.

«В результате ДТП 2 пассажира микроавтобуса скончались на месте. По пострадавшим информация уточняется», – говорится в сообщении Госавтоинспекции Татарстана.

По данным телеграм-канала «112», еще 12 человек получили травмы и осматриваются медиками на месте аварии.

Обстоятельства ДТП выясняются. Прокуратура взяла на контроль расследование.

Альметьевск, Анастасия Смирнова

