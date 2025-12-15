15 погибших, 38 ранены – последние данные о расстреле евреев на пляже в Австралии

15 человек погибло, 38 находятся в больнице – таковы последние данные по стрельбе на пляже Бонди в Австралии. Напомним, накануне два человека – отец и сын – вооружились винтовками и пошли на пляж, где собрались евреи, чтобы отметить первый день Хануки. Среди госпитализированных – случайный прохожий, который пытался обезвредить одного вооруженного нападавшего.

Власти Австралии уже назвали произошедшее терактом, который был направлен против местных евреев.

Одной из жертв стал переживший Холокост человек, погибший, защищая свою жену от пуль.

О нападавших известно следующее: полиция застрелила 50-летнего отца на месте происшествия, а 24-летний сын находится в больнице. У старшего мужчины была лицензия на любительскую охоту.

Австралийские власти заявили, что 24-летний подозреваемый в стрельбе в Бонди – младший из двух предполагаемых стрелков – ранее попадал в поле зрения властей, но не считался угрозой. «Его обследовали на основании его связей с другими лицами, и было сделано заключение, что нет никаких признаков какой-либо текущей угрозы или угрозы применения насилия с его стороны», – заявил премьер-министр Энтони Албанезе на пресс-конференции в понедельник.

Австралия добивается ужесточения законов об оружии: премьер-министр Энтони Албанезе заявил, что сегодня включит в повестку дня заседания своего кабинета более строгие правила, в том числе ограничения по времени действия лицензий.

Сидней, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube