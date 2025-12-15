Два мирных жителя погибли при атаках ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области два мирных жителя погибли и семеро пострадали при атаках ВСУ за сутки. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Противник совершил 10 попыток целенаправленных атак против Запорожской области. Пострадали 7 человек, в том числе один несовершеннолетний, два человека погибли, 5 человек госпитализированы», – написал он в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, атакам беспилотников подверглись город Бердянск, Васильевский, Каменско-Днепровский и Пологовский муниципальные округа.

Балицкий уточнил, что 15-летний подросток пострадал при ударе БПЛА по автомобилю на дороге Пологи – Басань. Состояние пострадавшего оценивается как стабильное.

Мелитополь, Наталья Петрова

