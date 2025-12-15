Американского режиссера Роба Райнера и его жену, предварительно, убил их сын

Американский режиссер Роб Райнер и его жена Мишель были найдены мертвыми в своем доме в Южной Калифорнии.

«С глубокой скорбью мы сообщаем о трагической гибели Мишель и Роба Райнеров. Мы опустошены этой внезапной потерей и просим о соблюдении конфиденциальности в это невероятно трудное время» , – опубликовали некролог в журнале Variety представители семьи.

Голливудскому режиссёру было 78 лет, его жене – 68. Роб Райнер прославился как режиссёр таких культовых фильмов, как: «Останься со мной», «Когда Гарри встретил Салли» и «Мизери».

По данным TMZ, у обеих жертв были рваные раны, характерные для ножевых ранений. По информации нескольких источников, близких к расследованию, главный подозреваемый – их 32-летний сын, сценарист Ник Райнер. В интервью журналу People в 2016 году он рассказал о долгой борьбе с наркотической зависимостью и периодах крайней нищеты.

«Это сокрушительная потеря для нашего города и нашей страны. Вклад Роба Райнера оказал глубокое влияние на американскую культуру и общество, и он улучшил жизнь бесчисленного количества людей благодаря своему творчеству и борьбе за социальную и экономическую справедливость , – написала мэр Лос-Анджелеса Карен Басс. – Актер, режиссер, продюсер, сценарист и преданный политический активист, он всегда использовал свои таланты, чтобы служить другим».

Лос-Анджелес, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube