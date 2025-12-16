Пятигорск и пригороды остались без воды после коммунальной аварии

Жители Пятигорска и нескольких соседних населенных пунктов остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе диаметром 1000 миллиметров. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. На месте аварии работают ремонтные бригады.

Подачу воды ограничили около 03:00 16 декабря. Без центрального водоснабжения остались поселки Горячеводский, Свободы, Энергетик, Средний, Нижний Подкумок и станица Константиновская. С 09:00 воду отключили в поселках Иноземцево и Капельниц под Железноводском.

«Повреждение серьезное – трещина по сварному шву на водоводе 1983 года постройки, в районе главной насосной станции села Новоблагодарное. Аварийные бригады Крайводоканала работают на месте с ночи. Земляные работы выполнены, с 6:30 ведутся сварочные работы, которые планируется завершить сегодня, до 12:00. Постепенное заполнение водопроводных сетей и выход системы на рабочий режим – завтра до полудня», – отметил глава региона в своем телеграм-канале.

Местные власти организовали подвоз питьевой воды автоцистернами, в том числе по заявкам жителей.

Губернатор поручил министру ЖКХ края Александру Рябикину держать ситуацию с ремонтом магистрального водовода на постоянном контроле.

Пятигорск, Наталья Петрова

