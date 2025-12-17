Турецкая полиция задержала попрошайку и нашла при ней золото на 320 тысяч лир

В Турции полиция в городе Сакарьи проводила патрулирование и за попрошайничество задержала у ТЦ женщину. Как сообщает телеканал Habertürk, попрошайку доставили в участок, где в ходе досмотра при ней было обнаружено золото на сумму 320 тысяч турецких лир (почти 600 тысяч рублей – прим. ред.).

Согласно сообщению информационного агентства İHA, при обыске подозреваемой у нее также было обнаружено 35 000 турецких лир (почти 60 тысяч рублей).

Как сообщают СМИ, женщину привлекли к ответственности по статье о мелком правонарушении, а деньги и золото у нее были конфискованы.

Стамбул, Елена Васильева

