Среда, 17 декабря 2025, 12:18 мск

Иномарка влетела в грузовик под Новосибирском – двое погибли, один пострадал

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции Новосибирской области

В Новосибирской области в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли два человека, еще один травмирован. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Смертельная авария произошла около семи часов утра на 32-м километрое автодороги К-17Р в Новосибирском районе. Водитель Honda Civic выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовой автомобиль Isuzu.

В результате ДТП водитель иномарки и его пассажирка скончались на месте, водитель грузовика экстренно госпитализирован.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Новосибирск, Наталья Петрова

