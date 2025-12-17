Теракт предотвратили в колонии в Ростовской области

Теракт предотвратила ФСБ в колонии в Ростовской области. Нападение готовили заключенные – граждане одной из стран Средней Азии. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.
По данным спецслужбы, подозреваемые являются сторонниками террористической организации. Они планировали взять сотрудников пенитенциарного учреждения в заложники и поджечь здания на территории колонии.
В ходе обысков у подозреваемых изъяты «заточки», лоскуты ткани с изображением, схожим с флагом террористической организации, мобильные телефоны с материалами террористического характера.
В отношении троих иностранцев возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (покушение на преступление), ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт).
Ростов-на-Дону, Наталья Петрова
© 2025, РИА «Новый День»