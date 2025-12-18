При атаке БПЛА на Ростовскую область три человека погибли, 9 ранены

В результате атаки украинских беспилотников по Ростову-на-Дону, Батайску и Таганрогу минувшей ночью погибли три человека, еще 9 ранены. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его данным, двое погибших – члены экипажа загоревшегося в ростовском порту грузового судна, по которому ударил один из БПЛА. Еще три члена экипажа танкера получили ранения. Пожар потушен на площади 20 «квадратов». Разлива нефтепродуктов удалось избежать, сообщал ранее глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин. На месте продолжают работать специалисты.

В Батайске вражеские дроны ударили в два частных дома, которые после атаки загорелись. Ранения получили семь человек. «Четверым из них медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали в батайскую БСМП. Одного из них врачи спасти не смогли», – уточнил глава региона в своем телеграм-канале.

В Ростове-на-Дону, по словам Слюсаря, из-за атаки БПЛА пострадало «два корпуса многоэтажки-новостройки» в западной части города. «Разрушения и задымление зафиксированы на уровне пятого этажа», – сообщил губернатор. По данным спасательных служб, обошлось без пострадавших.

По данным Минобороны РФ, за ночь силы ПВО уничтожили 47 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами и акваторией Черного моря. Большинство дронов сбили над Брянской областью – 31. В Ростовской области перехватили три БПЛА. Еще по четыре беспилотника нейтрализовали над Крымом и Белгородской областью. Кроме того, пять БПЛА сбили над Черным морем.

В Брянской области пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Власти других регионов ночные атаки пока не комментировали.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

