Один человек погиб и шестеро ранены при обстреле ВСУ Херсонской области

Один человек погиб и шестеро пострадали в результате обстрелов Херсонской области со стороны киевского режима. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его данным, погибла 72‑летняя женщина в Новой Каховке, там же ранен 66‑летний мужчина.

Кроме того, два украинских БПЛА нанесли удар по жилому сектору в Геническе. Обошлось без пострадавших.

Также сообщается, что из‑за повреждения энергетической инфраструктуры после обстрелов без света остались более 4,8 тысяч человек в двух муниципалитетах. В Верхнерогачикском округе электроснабжение восстановлено, в Алешкинском округе восстановительные работы продолжаются.

