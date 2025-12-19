Украинские дроны атаковали предприятия Новокуйбышевска и Тольятти

Украинские беспилотники рано утром 19 декабря атаковали предприятия Самарской области. Под удар попали промышленные объекты в Новокуйбышевске и Тольятти. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Удары отражены, пострадавших нет. На местах падений обломков БПЛА работают оперативные службы», – написал он в своем телеграм-канале.

В целях безопасности на территории области введен режим «Ковер». Временно ограничено движение по обходу Тольятти, добавил Федорищев.

По данным Росавиации, в аэропорту Самары введены временные ограничения на прием и отправку рейсов.

Самара, Наталья Петрова

