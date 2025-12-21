российское информационное агентство 18+

Воскресенье, 21 декабря 2025, 10:08 мск

Ночью силы ПВО сбили три украинских дрона

Средства противоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над двумя российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, два дрона сбиты в небе над Волгоградской областью и один – над Ростовской.

По данным ростовского губернатора Юри Слюсаря, вражеский БПЛА нейтрализован в Чертковском районе. «Предварительно, никто из людей не пострадал, разрушения на земле не зафиксированы», – написал он в своем телеграм-канале.

Власти Волгоградской области ночную воздушную атаку пока не прокомментировали. В аэропорту Волгограда ночью в целях безопасности вводились ограничения на полеты. Сейчас ограничения сняты.

