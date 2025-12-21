российское информационное агентство 18+

Воскресенье, 21 декабря 2025, 10:08 мск

В ЮАР в результате стрельбы погибли 9 человек, 10 ранены

В результате стрельбы недалеко от Йоханнесбурга в ЮАР погибли 9 человек, еще 10 получили ранения. Уточненные данные о жертвах нападения приводит южноафриканское вещательное агентство South African Broadcasting Corp News. Ранее сообщалось о 10 погибших. Среди жертв – трое детей.

Инцидент произошел в ночь на 21 декабря в поселке Беккерсдаль в 40 километрах от Йоханнесбурга. Неизвестные вооруженные люди открыли беспорядочную стрельбу по посетителям таверны и прохожим на улице, после чего скрылись. Раненые госпитализированы.

Мотивы нападения неизвестны. Полицейские выясняют причины случившегося.

Претория, Наталья Петрова

