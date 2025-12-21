В ЮАР в результате стрельбы погибли 9 человек, 10 ранены

В результате стрельбы недалеко от Йоханнесбурга в ЮАР погибли 9 человек, еще 10 получили ранения. Уточненные данные о жертвах нападения приводит южноафриканское вещательное агентство South African Broadcasting Corp News. Ранее сообщалось о 10 погибших. Среди жертв – трое детей.
Инцидент произошел в ночь на 21 декабря в поселке Беккерсдаль в 40 километрах от Йоханнесбурга. Неизвестные вооруженные люди открыли беспорядочную стрельбу по посетителям таверны и прохожим на улице, после чего скрылись. Раненые госпитализированы.
Мотивы нападения неизвестны. Полицейские выясняют причины случившегося.
Претория, Наталья Петрова
