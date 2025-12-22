На Кубани во время атаки дронов повреждены причалы и два судна

В Краснодарском крае в результате ночного налета дронов была повреждена портовая инфраструктура. По предварительным данным, пострадавших нет.
«В поселке Волна Темрюкского района из-за атаки беспилотников повреждения получили два причала и два судна», – говорится в публикации оперативного штаба региона.
Моряков с кораблей эвакуировали, пострадавших нет. В настоящее время оперативные службы тушат пожары площадью от 1 тыс. квадратных метров до 1,5 тыс. квадратных метров
По данным Минобороны, минувшей ночью были перехвачены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Три дрона сбили над территорией Краснодарского края, два – над акваторией Черного моря, один – над Брянской областью.
Москва, Зоя Осколкова
