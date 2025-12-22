В массовом ДТП в Башкирии погибли четыре человека, трое ранены

Четыре человека стали жертвами ДТП с участием трех автомобилей на трассе М5 «Урал» в Башкирии. Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

Смертельная авария произошла утром 22 декабря в Альшеевском районе на 105 километре федеральной трассы. Столкнулись легковушки ВАЗ-2110, Mazda CX-5 и самосвал Shacman.

В результате ДТП три человека из «десятки» и один пассажир Mazda скончались до приезда скорой медицинской помощи.

В результате ДТП обе легковушки получили значительные повреждения

Региональная прокуратура уточнила, что еще трое пострадавших доставлены в больницу.

На месте аварии работают сотрудники Управления Госавтоинспекции и эксперты-криминалисты МВД по Башкирии. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Уфа, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

