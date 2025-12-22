В Удмуртии 14 человек пострадали в аварии со школьным автобусом

В Удмуртии перевозящий школьников микроавтобус попал в аварию. В результате пострадали 14 человек.

Транспорт перевозил детей со спортивных соревнований из Завьялово в Сюмси и столкнулся с легковушкой. 10 пострадавших доставлены в республиканские больницы, остальные осмотрены амбулаторно.

«Один ребенок находится в тяжелом состоянии, ему проведена операция. Остальные пострадавшие дети и взрослые находятся в состоянии средней степени тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщает минздрав региона.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Прокуратура подключилась к проверке обстоятельств произошедшего.

Ижевск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube