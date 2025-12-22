В Норильске мать ушла к знакомому на 4 дня – оставленный дома младенец умер от голода

35-летняя жительница Норильска на 4 дня ставила своих детей дома и ушла к знакомому. Один из детей в результате умер от голода.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР, обвиняемая проживала в квартире по улице Бегичева вместе с тремя дочерями, 15, 2 и 1 года, а также 5-месячным сыном. В период с 14 по 17 декабря 2025 года женщина ушла из квартиры к знакомому, оставив четверых детей без должного присмотра и еды.

Из-за длительного голодания 17 декабря 5-месячный мальчик скончался от истощения.

В настоящее время двое младших детей доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи. Старшая дочь помещена в социальный приют для детей.

В ходе осмотра места происшествия следователи нашли пустой холодильник.

Женщина допрошена об обстоятельствах произошедшего и арестована.

Норильск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

