Житель Удмуртии запустил в квартире салют на 100 залпов и сбежал, бросив кота

В Удмуртии мужчина запустил в квартире фейерверк и сбежал. Пожарным удалось потушить огонь и спасти кота. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Пожар произошел в пятиэтажке на улице Глинки в городе Глазове. «Пожарных вызвали соседи. Сначала они услышали громкие хлопки за стеной, а спустя некоторое время почувствовали запах гари. Как выяснилось, 43-летний мужчина устроил салют прямо в своей гостиной, где поджег фейерверк на 100 залпов», – говорится в сообщении.

К прибытию пожарной бригады в квартире было плотное задымление, загорелась мебель. Сам хозяин покинул помещение.

«В ходе разведки под кроватью бойцы нашли кота, он не подавал признаки жизни. Его вынесли на свежий воздух, где попытались реанимировать. В результате, это удалось – хвостатый задышал», – рассказали спасатели.

Площадь пожара составила пять квадратных метров. К тушению привлекались 11 человек и три единицы техники.

Ижевск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube