В Кузбассе два школьника погибли, провалившись под лед

В Кемеровской области два школьника провалились под лед. Спасти их не удалось. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Дети вышли на тонкий лед на реке Томь в Абагур-Лесной. Два брата 9 и 14 лет провалились и ушли под воду, третий подросток стал очевидцем произошедшего и рассказал об этом взрослым.

Ребят унесло течением. В настоящее время ведутся поисковые мероприятия.

В региональном управлении СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Ход расследования контролирует прокуратура. Также организована проверка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам которой будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

Новокузнецк, Зоя Осколкова

