В Нидерландах разбираются в обстоятельствах наезда автомобиля на участников парада рождественских огней

В Нидерландах полиция разбирается в ДТП с наездом на людей: в городе Нанспеет, к востоку от Амстердама, во время парада рождественских огней автомобиль сбил группу людей, в результате чего несколько человек получили травмы.

Местная полиция на данный момент охарактеризовала происшествие как «серьезное». На месте происшествия работали несколько машин скорой помощи и вертолетов экстренной службы.

Местная полиция сообщила в соцсетях, что инцидент, по всей видимости, не был преднамеренным, подразумевая, что это был несчастный случай. Полиция также подтвердила, что девять человек получили ранения, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Амстердам, Елена Васильева

