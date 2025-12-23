российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 23 декабря 2025, 12:37 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Нидерландах разбираются в обстоятельствах наезда автомобиля на участников парада рождественских огней

В Нидерландах полиция разбирается в ДТП с наездом на людей: в городе Нанспеет, к востоку от Амстердама, во время парада рождественских огней автомобиль сбил группу людей, в результате чего несколько человек получили травмы.

Местная полиция на данный момент охарактеризовала происшествие как «серьезное». На месте происшествия работали несколько машин скорой помощи и вертолетов экстренной службы.

Местная полиция сообщила в соцсетях, что инцидент, по всей видимости, не был преднамеренным, подразумевая, что это был несчастный случай. Полиция также подтвердила, что девять человек получили ранения, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Амстердам, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Скандалы и происшествия,