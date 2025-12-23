В Сочи 17-летний подросток зарезал мать, ранил брата и покончил с собой

В Сочи подросток убил мать, ранил ножом младшего брата, после чего совершил суицид. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По предварительным данным, вчера вечером в доме на улице Куйбышева 17-летний школьник сначала набросился с ножом на свою 48-летнюю мать и нанес ей множественные ранения, от которых она скончалась на месте. Затем он позвал домой 11-летнего брата, который гулял на улице, и несколько раз ударил ножом в живот. Мальчику удалось спастись – он смог выбежать из квартиры и позвать на помощь соседей. Тело подростка обнаружили на месте происшествия. Предварительно, он покончил с собой.

Пострадавший ребенок помещен в реанимацию.

В момент расправы 43-летний глава семейства был на работе. Дома не было и младшей сестры подростка – 14-летняя девочка находилась в школе.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям об убийстве и покушении.

Сочи, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

