ВСУ обстреляли школу в Каховке

Вооруженные формирования Украины нанесли удар по социальному объекту в Каховке Херсонской области. Об этом сообщил глава города Павел Филипчук в своем телеграм-канале.

«Прилет во двор школы № 5. Укронацисты продолжают прицельно бить по мирной инфраструктуре нашего города. Напомню, в Каховке уничтожены ВСУшниками уже 3 школы – первая, вторая и шестая», – уточнил мэр.

По его словам, еще один удар был нанесен по району лодочной станции. «Горит здание», – отметил он.

Каховка, Анастасия Смирнова

