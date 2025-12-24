Командующий армией Ливии погиб в авиакатастрофе в Турции

Командующий ливийской армией погиб во вторник в авиакатастрофе, возвращаясь домой после официального визита в Турцию.

Как сообщает CNN, генерал-лейтенант Мохаммед Аль-Хаддад погиб вместе с другими высокопоставленными военными в результате «трагического несчастного случая». Они отправлялись домой, в Триполи, после официального визита в Анкару, говорится в заявлении премьер-министра Ливии Абдулхамида аль-Дбейбы.

«С глубокой скорбью и печалью мы получили известие о смерти Аль-Хаддада и четырех его сподвижников», – добавил аль-Дбейба. Премьер-министр выразил соболезнования семьям погибших, назвав эту утрату трагедией для страны и вооруженных сил.

Аль-Дбейба назвал имена четырех других погибших: начальник штаба сухопутных войск генерал-майор Аль-Фитури Гребель, директор Управления военного производства бригадный генерал Махмуд Аль-Катиуи, советник начальника штаба ливийской армии Мохамед Аль-Асави Диаб; и фотограф пресс-службы Мохамед Омар Ахмед Махджуб.

Турецкий телеканал CNNTurk сообщил, что на борту самолета находился экипаж из трех человек, все из которых были гражданами Франции.

Ранее турецкие власти сообщили, что потеряли связь с бизнес-джетом, на борту которого находились Аль-Хаддад и другие лица, вскоре после его вылета из Анкары во вторник вечером.

«С самолета вблизи Хайманы поступило уведомление об аварийной посадке; однако после этого связь с самолетом восстановить не удалось», – сказал Ерликая. Хаймана расположена примерно в 81 километре к юго-западу от Анкары.

В более позднем заявлении Йерликая сообщил, что турецкие армейские силы нашли обломки самолета примерно в 2 км к югу от деревни Кесиккавак в районе Хаймана.

Как сообщило издание CNNTurk, самолет объявил об аварийной ситуации с электрооборудованием и запросил разрешение вернуться в аэропорт до того, как связь прервалась.

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч заявил, что начато расследование причин крушения, в ходе которого будут изучены «все его аспекты с особой тщательностью».

Ранее во вторник турецкие вооруженные силы заявили, что Аль-Хаддад был официально принят в Анкаре в качестве официального гостя на военной церемонии. После церемонии он провел двусторонние переговоры с начальником Генерального штаба Турции генералом Сельчуком Байрактароглу.

Анкара, Елена Васильева

