В Лондоне арестовали Грету Тунберг

В Лондоне арестовали активистку Грету Тунберг. Произошло это после ее участия в пропалестинской акции протеста, пишут СМИ.

Британская правозащитная организация «Заключенные за Палестину», в частности, сообщила, что 22-летняя Тунберг ранее была арестована по Закону о терроризме за то, что держала плакат с надписью «Я поддерживаю заключенных организации «Палестина Экшн». Я против геноцида». Британское правительство объявило организацию «Палестина Экшн» террористической группировкой.

Полиция лондонского Сити сообщила, что Тунберг была отпущена под залог до марта.

Ранее полиция сообщила об аресте еще двух человек за то, что они облили здание красной краской. Представитель полиции заявил, что позже на место происшествия прибыла 22-летняя женщина, которая была арестована за демонстрацию плаката в поддержку запрещенной организации.

Организация «Заключенные за Палестину», которая поддерживает некоторых задержанных активистов, объявивших голодовку, заявила, что здание стало мишенью, потому что в нем располагалась страховая компания, которая, по их словам, предоставляла услуги британскому подразделению израильской оборонной компании Elbit Systems.

Тунберг получила известность после того, как в 2018 году начала проводить еженедельные климатические акции протеста перед шведским парламентом.

Этой осенью Тунберг на лодке пыталась добраться Газы, но была задержана израильскими военными вместе с 478 своими соратниками и выслана Израилем. Гуманитарную помощь, которую везла в Газу импровизированная флотилия, доставить не удалось.

Лондон, Елена Васильева

